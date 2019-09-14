لجنة تحقيق لمذيعة المكياج

شكلت قناة الملاعب الرياضية الفضائية لجنة تحقيق في حادثة ظهور مذيعة وهي تجري عملية مكياج خلال الاستديو التحليلي لمباراة السودان وتشاد الاسبوع الماضي, دون ان ينتبه المخرج لبث العملية على الهواء قبل نقل المباراة. Advertisements وقالت صحيفة آخر لحظة ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول مقطع فيديو بصورة واسعة طوال الايام الفائتة, مصحوباً بعبارات سخرية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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