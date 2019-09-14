المك يسحب أغنياته من الفنانين

أعلن الملحن أحمد المك عن سحب أي أغنية مر عليها عام دون ان يؤديها الفنان الذي بحوزته, واهدائها الى فنان آخر.

Advertisements

وقال المك لصحيفة آخر لحظة: بانه لا يعلم الظروف التي جعلت بعض الفنانين يتأخرون في تقديم بعض الأغنيات الجديدة التي لحنها, وقد يكون من بينها عدم اعجاب بالاغنية, لذلك هو يفضل ان يسحبها ويهديها لمن تعجبه, مضيفاً ان ذلك لا يعني عدم رضا, ولكن الأغنيات تكتب وتلحن ليسمعها الجمهور وليس لحبسها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)