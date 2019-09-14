تجمع مهنيي الإتصالات يرفض تبعية القطاع لوزارة الدفاع

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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كشف تجمع مهني التقنية والإتصالات عن إختيار مسؤولي جهاز تنظيم الإتصالات والبريد الإنضمام لوزارة الدفاع ورفضهم البقاء تحت لواء وزارة الإعلام أو البنى التحتية مبررين ذلك بحاجة القطاع لجسم يتحلى بقوة النفوذ والمال ، ليستند اليه مشيرين الى ان تلك الشروط تتوفر في وزارة الدفاع لاسواها .
وأكد تجمع مهنيي التقنية والإتصالات رفضهم أيلولة جهاز الإتصالات لوزارة الدفاع ، كونها تتعارض مع خطوات الإصلاح المطلوبة ووصوف القرار ب( الكارثة ) .
وقال بيان صادر من تجمع مهنيي التقنية والإتصالات أنهم بحثوا حول قرار أيلولة جهاز تنظيم الإتصلات والبريد الى وزارة الدفاع معتبرين أن القرار كارثة تعني عسكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث يعد هذا القطاع من المؤسسات المدنية وأحد أذرع تقدم الدول وأكبر مورد لإقتصادياتها .
وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أصدر قراراً في أغسطس الماضي حتم أيلولة قطاع الإتصالات لوزارة الدفاع ولفت تجمع المهنيين الى أن القرار اتخذه المجلس العسكري الإنتقالي إبان عطلة عيد الأضحى المبارك وقبل يومين من حله ، مايدل على آليات تنظيم الإتصالات والقطاع التقني حينما كان الشعب منشغلاً بأجواء العيد مبيناً أنهم يرفضون القرار الذي يعد حاجزاً بينهم وبين إصلاحات القطاع وتطويره بما يخدم مصلحة المواطن والوطن بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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