دفاع البشير: سنعمل على قلب موازين قضية الاتهام بتقديم سلسلة من الشهود

قال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، إنهم سيعملون على قلب موازين قضية الاتهام، بتقديم سلسلة من الشهود، وأكد عدم استبعاد أي شخص مهما كان من الشهادة.

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وقال الطاهر إن مدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، سيأتي للإدلاء بالشهادة في مرحلة متأخرة لظروف صحية، ووصف تعرضه للحبس من قبل هيئة الاتهام في نيابة الثراء الحرام بالضغط غير القانوني على القضية، وقال إن الجلسة الماضية كانت مختلفة ومهمة وأثبتت أن الأموال التي وجدت كانت في مكتب الرئيس ببيت الضيافة وليس في سكنه الخاص. وأضاف “جميع الأموال التي صرفت سلمت لجهات حكومية وعليها مستندات”.

وتابع: “كنا نرى ألا تذهب القضية للمحاكم ولا للإعلام لأن فيها مسائل تتعلق بالدولة والأمن العام والسلامة العامة، ولكن لأن الاتهام يريد إدانة الرئيس بقضية ليست محل إدانة، اضطررنا للدفاع عنه”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)