ريال مدريد يقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح

كشفت تقارير إنجليزية أن نادي ريال مدريد الاسباني يجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق الملكي استعدادًا للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن مصادرها داخل ليفربول تقول بأن ريال مدريد مستعد لدفع هذا المبلغ، وذلك بعدما تأكد النادي الملكي من هزيمته في صفقة نيمار دا سيلفا، حيث أن اللاعب البرازيلي يرغب في الإنتقال نحو صفوف برشلونة، والصفقة قد تحدث في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت في وقت سابقة أن نادي ليفربول يدرس بيع لاعبه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من قيمته الضخمة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

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وأوضحت الصحيفة أنه في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من 3، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن.

وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، أما في موسمه الثاني سجل 27 هدفا ، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وساهم "صلاح" في تتويج ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، بالإضافة لوصافة بطولة الدوري الإنجليزي، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج في موسمين متتاليين.