العسكريون يتقدمون بمقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية لاشراك الحركات المسلحة

كشف عضو بمجلس السيادة، أن العسكريين بالمجلس، سيدفعون بمقترح لقوى اعلان الحرية والتغيير، لاجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لاشراك الحركات المسلحة بعد اكتمال عملية التفاوض.

وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، أن العسكريين، المحوا إلى امكانية استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتوسعة المجلسين السيادي والوزراء وتقديم تنازلات لاشراك الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سيلمان لــ"اخبار الخليج 365"، ان اجراء اية تعديلات على الوثيقة الدستورية يتم بالتشاور بين العسكريين وقوى اعلان الحرية والتغيير.

وأضاف انه قدم تقرير مفصل لقادة قوى اعلان الحرية والتغيير عن المشاورات مع الحركات المسلحة في جوبا وماتم التوقيع عليه من اتفاق لاعلان مبادئ.