الرئيس الاريتيري يصل الخرطوم

وصل إلى الخرطوم صباح اليوم السبت الرئيس الاريتري اسياس افورقي في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقباله بمطار الخرطوم ، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. ويجري الرئيس الإريتري، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان، ويلتقي عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك. وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الاقليم.

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