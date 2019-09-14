ماذا يريد الرئيس افورقي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الطبيعي ان يزور بلادنا او غيرها مسؤول سواء من دول الجوار او غيرها ، وسواء كان هذا المسؤول صغيرا او كبيرا فهذا امر لاغرابة فيه ومن القضايا التى يفترض ان لاتشغل بال الناس ولاتثير اسئلتهم ولا يفترض ان تكون هذه الزيارات بين المسؤولين مثار استغراب ولا محطة يتوقف عندها الناس .

الى هنا والكلام محل اتفاق الناس ولا نقاش فيه ، لكن ماذا عن زيارة الرئيس الاريترى اسياسى افورقى التى يفترض ان تكون قد حدثت الان وفى الوقت الذى يطالع فيه القارئ العزيز اسطرنا هذه يفترض ان يكون افورقى بالخرطوم.

الرئيس افورقى ليس اول مسؤول يحل ضيفا على الخرطوم بعد تشكيل الحكومة الجديدة اذ سبقه اخرون ابرزهم وزيرى خارجية مصر والمانيا وربما جاء غيرهما ، لكن الرئيس افورقى هو اول زعيم يحل ضيفا على الخرطوم منذ نشكيل الحكومة الجديدة .

فمن هو الرئيس افورقى وما هى تحالفاته وما الدور الذى يمكن ان يضطلع به ؟.

لن نقول ان افورقى هو الزعيم الاريترى ونسكت ، بل هو رجل عاش فى السودان ردحا من الزمن واصبح بحكم ذلك هو الاقرب الى معرفة السودانيين ومناطقهم وتشكيلاتهم السياسية ، وهو الافضل من بين كل رصفائه فى الوصول الى الخرطوم ومناقشة تفاصيل اى مسألة مع المسؤولين لذا يمكن ان يكون هو الانسب من غيره فى توصيل رسائل محددة يراد .للخرطزم أن تتلقاها،

والرئيس افورقى صاحب علاقات متميزة مع اسرائيل والسعودية والامارات ومصر وهؤلاء لايمكن الوثوق بهم ولا الاطمئنان اليهم ويمكن ان ينقلبوا على اى جهة فى اى لحظة ، وهم من يقف علنا مع العدوان على اليمن بل ان السعودية والامارات تتوليان كبر الامر وتدعمهما بقوة اسرائيل وقد تم تجنيد اريتريا للانضمام لهذا التحالف لكنها لم توافق على ارسال جنودها الى اليمن واكتفت باستقبال خبراء صهاينة مع ضباط اماراتيين وسعوديين لمراقبة اليمن من البحر الاحمر ومنع تهريب اى شيى اليها وعليه فاريتريا احد دول شن العدوان علي اليمن ويمكن لرئيسها ان يحمل رسالة الى الحكومة الجديدة فى الخرطوم بضرورة ابقاء جندها فى اليمن خاصة وان اصواتا كثيرة طرحت من قبل اهمية اضطلاع الحكومة المدنية بارجاع الجيش من اليمن وبالغعل قد تعالت هذه الاصوات وارتفعت وزاد عدد المتبنين لها مما يعنى امكانية حدوث ذلك وانهيار التحالف بشكل كامل لاعتماده بشكل اساسى على الجنود السودانيبن على الارض ولخوف التحالف من حدوث ذلك ارسلوا الرئيس افورقى ليقنع الخرطوم بارجاء ذاك – على الاقل – الى انتهاء الفترة الانتقالية فهل حقا جاء افورقى حاملا هذه الرسالة ؟

الله اعلم ، وقريبا سيظهر ما كان اليوم سرا.