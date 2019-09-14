انكشاف التآمر الخليجي على فلسطين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى ظل الصمت الرسمى العربى بل والتأييد السعودى غير المعلن للعدو الصهيونى فى خططه العدوانية على الشعوب المناهضة لسياسة الاحتلال فى العراق وسوريا ولبنان ، وفى ظل الاعلان الصريح عن حق دويلة الكيان اللقيط فى الدفاع عن نفسها وتوفير الامن لشعبها كماورد بكل صفاقة وبجاحة فى تصريحات وزير خارجية البحرين صديق الصهاينة القتلة ، وفى ظل التماهى الاماراتى مع المجرمين وجد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ان الفرصة مواتية لاعلان خطته الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد المزيد من الاراضى المحتلة ، مستفيدا من الخذلان الرسمى العربى المستمر للمقاومة الفلسطينية .

فى هذه الصدد تحدث المجرم نتنياهو عن نيته

ضم أراض واسعة في الضفة الغربية

(غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية)

الى كيانه المزعوم مما يعتبر اعلانا ليس غير شرعى فحسب وانما هو بمثابة عدوان كبير على الشعبين الفلسطينى والاردنى وعلى كل الشعوب العربية ويقتضى هذا العدوان تحركا فوريا من الشارع العربى لاجهاض هذا المخطط الخبيث.

ومن نافلة القول ان شعب الانتفاضة فى فلسطين له كامل الحق فى محابهة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

ولايخفى على احد ان نتنياهو اخذ الضوء الاخضر لاعلانه عن تهويد هذه المناطق من علاقات كانت ومازالت تربطه بمشيخات الخليج وقد تحولت الان الى علنية ويستفيد منها المجرم فى توطيد اركان عدوانه على الفلسطينيين وبقية شعوب المنطقة.

هذه الصفاقة الاسرائيلية ما كان لها ان تجد الجرأة لاعلان ضم غور الاردن وتفكيره فى قضم المزيد من الارض العربية بعد خطوات سابقة اعلن فيها ضم القدس الشريف وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثم الجولان ما كانت الجرأة تبلغ بنتنياهو الوصول الى هذا الحد لولا اتكاءه على شراكة امريكية خليجية تزوده فيها الاولى بالسلاح والدعم الاعلامى والسياسى بينما يتولى الخليجيون تمويل مشاريعه العدوانية كما قيل عن دفع الامارات لتكاليف الحرب الاخيرة على غزة ، وكما اعلن السعوديون والاماراتيون – بحسب تسريبات اعلامية غربية – استعدادهم لتحمل تكاليف اى عملية عسكرية واسعة على لبنان بشرط تمكنها من القضاء على حزب الله كما يتمنون.

ان الشعب الفلسطينى الذى افشل بوحدته صفقة القرن سيفشل اى مشروع صهيونى مهما كثر خلفه الداعمون سواء من الغرب المنافق او العرب المتصهينين وستبقى فلسطين بكل ترابها ملك لشعبها ولن يغير هذه الحقيقة اى تآمر غربى عربى على الشعب الفلسطينى ومقاومته.