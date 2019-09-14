افورقي يصل الخرطوم اليوم ويجري مباحثات مع البرهان وحمدوك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل الخرطوم صباح اليوم السبت، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة قدمها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته الأخيرة لإريتريا.

وسيكون البرهان في استقبال أفورقي بمطار الخرطوم، ويجري الرئيس الإريتري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة، ويلتقي عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم. ويرافق أفورقي خلال الزيارة وزير الخارجية ومستشار الشؤون الأمنية. المادة السابقة السلطات توافق على مراجعة رسوم نفط الجنوب…. المقالة القادمة حمدوك من جوبا يرفع الحظر عن نائب رئيس العدل والمساواة احمد بخيت ادم..

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