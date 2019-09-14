إصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصيب أكثر من 50 فلسطينيا، مساء الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على “مسيرات العودة”، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة في القطاع، في تصريح مقتضب، أن 29 من الجرحى أُصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.
وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية.
ويشارك فلسطينيون في مسيرات العودة منذ مارس/ آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
القدس العربي
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