أفراح تغني لابن البادية وأبو قطاطي

بعبارة “أفراح وبس” استقبل جمهور الفنانة أفراح عصام مشاركتها في أداء أغنية “يا ربي هل” للشاعر الراحل محمد علي ابو قطاطي والفنان الكبير صلاح ابن البادية. Advertisements وقدمت أفراح الأغنية أمس الأول بحسب صحيفة آخر لحظة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وكانت قد سبقتها بمنشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك, قالت فيه:” الجديد وصل”, وقد تداحل رواد الصفحة بالتعليقات التي اشادت بالتجربة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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