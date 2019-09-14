تجمع المهنيين يشكك في قانونية تأجيل تشكيل التشريعي بموجب اعلان جوبا

الخرطوم : سعاد الخضر

شكك الناطق باسم تجمع المهنيين د أمجد فريد في قانونية تأجيل تشكيل المجلس التشريعي للفترة الإنتقالية بموجب إعلان جوبا الإطاري ، واعتبر أن ذلك يتعارض مع الوثيقة الدستورية ،وشدد على أن تعديلها لايتم الا باجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ورأى إن ماتم بجوبا يحتاج للكثير من المعالجات وتساءل عن مدى الزامية إعلان جوبا وقانونيته وقال فريد لـ(الجريدة): ( على المجلسين توضيح رؤيتهم إذا رغبوا في تعديل الوثيقة فالأمر يتطلب مزيد من الوضوح والشفافية مع الشعب السوداني ) ، وأكد عدم ممانعتهم تقديم التنازلات من اجل تحقيق السلام البلاد ، الا إنه عاد ليؤكد أن الالتزام بالوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي أمرا ضروريا، وأردف كان من الممكن تكوين المجلس التشريعي وترك المقاعد الخاصة بالحركات خالية واضافتها لاحقا .