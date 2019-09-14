اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم السبت 14 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

الحرية والتغيير تنفي لقاء حمدوك بغندور

تجمّع المهنيي: تأجيل تشكيل التشريعي بموجب إعلان جوبا غير قانوني

الشفافية تطالب بمراجعة قرار تبعية الاتصالات لوزارة الدفاع

السيادي يطّلع على لقاء حمدوك مع”الثورية”

محلية الخرطوم تشدّد على أسواق المخفض الالتزام بالأسعار

الجبهة الديمقراطية للمحامين تقاضي التلفزيون لبث”خفافيش الظلام”

الخرطوم: إلغاء امتحانات وعطلة الفترة الأولى بالمدارس

أنصار السنة ترحب بالحكومة وتدعوها لحل مشاكل الناس

ألوان:

عبد الحى يوسف يهاجم وزيري العدل والشؤون الدينية بسبب تصريحاتهم الصادمة

“السيادي” يطلع على لقاء حمدوك مع “الثورية”

وفاة “5” وإصابة “67” مواطناً بالكوليرا في النيل الأزرق

ٱخبار اليوم:

إرتفاع إصابات ووفيات الكوليرا بالنيل الأزرق إلى«67» إصابة و«5» وفيات

الرئيس الأريتري اسياس أفورقي يصل البلاد اليوم

قراءة تحليلية لـ«أخبار اليوم» حول مفاوضات جوبا

«أنصار السنة» ترحب بحكومة حمدوك وتحذر من المساس بالدين

تأجيل ورشة عمل حول قضايا الذهب بطلب من وزير المالية

الانتباهة

صديق تاور لـ”الانتباهة”: لا مبرر للمواكب الآن

ياسر العطا لـ”الانتباهة”: يمكن توسعة مجلسي السيادة والوزراء

النيابة تباشر التحري في فساد بـ”الزكاة”

تسرّب دواء”مغشوش” لصيدليات الخرطوم

وفاة وإصابة”72″ شخصًا بـ”الكوليرا” في النيل الأزرق

المجلس الإسلامي في الجنوب: لم نوزّع فرص الحج للأقارب والأصدقاء

لجنة الأطباء المركزية:”13″ مصابًا في مليونية الخميس

الخرطوم بصدد ترحيل قيادي في تنظيم إرهابي إلى القاهرة

التيار

حمدوك يكشف لـ”التيار” أجندة زيارته المرتقبة إلى أمريكا

فتح بلاغات ضد مدير التلفزيون القوميّ

وزير الطاقة والتعدين لـ”التيار”: اتفاقات جديدة بشأن نفط الجنوب

سارة نقد الله تكشف أسباب استقالتها من حزب الأمة

متوكل علي محمدين: العداء القبلي أقوى أسلحة الإنقاذ التي استخدمتها في إخماد المقاومة

حماية المستهلك تطالب بإغلاق المدارس الخاصة التي لم تلتزم بقرار عدم زيادة الرسوم

السيادي يعقد اجتماعًا ببيت الضيافة أمس

الصيحة

رئيس”الثورية” يكشف لـ”الصيحة” كواليس لقائهم مع حمدوك

ارتفاع ضحايا الكوليرا بالنيل الأزرق إلى”5″ وفيات و”67″ إصابة

دفاع البشير: حبس”حاتم حسن بخيت” ضغط غير قانوني على القضية

حمدوك يرفع حظر القيادي بـ”الثورية” أحمد آدم بخيت

عبد الحي يوسف يهاجم تصريحات وزيري العدل والشؤون الدينية

حماية المستهلك تطالب بإبعاد القطاع الخاص من تعليم الأساس

حجر لـ”الصيحة” ندعم دعوة سلفاكير لتكوين جسم واحد لدخول التفاوض

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السوداني

خلافات بين العسكر والمدنيين في اجتماع عاصف للسيادي

استئناف الدراسة بمدارس الخرطوم اليوم وقفة احتجاجية للمعلمين رفضًا لإلغاء عطلة السبت

وكيل الصحة لـ”السوداني”: لا إصابات بالكوليرا في الخرطوم

مدير إذاعة الـ”بي بي سي” لـ”السوداني”: لم نوقف بتهمة التجسس وإنما معدات اعتبرتها السلطات غير مرخصّة

حماية المستهلك تطالب بإغلاق المدارس الخاصة المخالفة لقرار الزيادة

الخرطوم تعتزم تسليم قيادي إسلامي مصري إلى القاهرة

المجهر:

(أسياس أفورقي) يزور الخرطوم اليوم

(عبد الحي يوسف) يشن هجوماً على وزيري العدل والشؤون الدينية

الدار:

شاب يسدد طعنة في العنق لفتاة ويرديها قتيلة

بالصورة والقلم: حمدوك يضع زهوراً على قبر الراحل جون قرنق

اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير

تجمع المهنيين يدين مواجهة الثوار بالغاز المسيل للدموع ويعلن عن مليونية جديدة

تراجع كبير في أسعار السيارات وسعر (الكليك) يصل 400 ألف أمس

الإعدام شنقاً لقاتل أجنبي بولاية الجزير

الوطن:

رئيس الوزراء يكشف ملامح أجندة زيارته لـ “نيويورك”

“حماية المستهلك” تطالب باغلاق المدارس الخاصة وأيلولتها للحكومة

“أنصار السنة” ترحب بالحكومة وتحذر من المساس بالدين

طرح سلع استهلاكية مخفضة بالخرطوم

حمدوك: اجتماعات جوبا تمهد لسلام شامل بالسودان

انعقاد أول اجتماع للمجلس السيادي عقب تظاهرات تطالب بتعيين رئيس القضاء

العلاج في المستشفيات الحكومية .. رحلة من العذاب والألم .

آخر لحظة:

وزير لـ (المواطنين): (جيبو الأدلة للفساد والعدالة بالكواريك ما بتحصل)

حمدوك: ستتم هيكلة الدعم السريع وأفخر بانتمائي السابق للشيوعي

أكرم: (لن نسيس الصحة وأي زول بنعالجو لو كان البشير)

استئناف الدراسة اليوم واحتجاجات لإلغاء عطلة السبت