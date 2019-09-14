وقفة للمعلمين في الخرطوم احتجاجًا على الغاء عطلة السبت

أعلن تجمع المهنيين بولاية الخرطوم عن وقفة احتجاجية اليوم أمام مباني وزارة التربية والتعليم رفضاً لقرار إلغاء عطلة السبت واعتبر التجمع أن الإلغاء فيه ظلم وإجحاف بحق المعلمين. ويأتي خصماً على راحتهم النفسية والبدنية.

وقال التجمع في تعميم صادر أمس إن الوقفة الاحتجاجية تأتي لتأكيد رفضهم للقرار الذي تم اتخاذه دون مشاورتهم.لافتاً إلى وجود حلول أخرى يمكن بها تعويض ما فات على التلاميذ من العام الدراسي غير العمل يوم السبت بينها إضافة شهر آخر للعام الدراسي على ان ينتهي في أبريل بدلاً من مارس.واشار البيان الى أن ذلك من شأنه حل المشكلة خاصة وأن الوزارة ألغت امتحانات منتصف العام وعطلة الدورة المدرسية.