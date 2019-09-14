سلامات دقلو

عاد في الساعات الاولى من صباح اليوم من خارج السودان بعد رحلة استشفاء نتيجة للارهاق الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع.
دقلو واصل الليل بالنهار طيلة الشهور الماضية وبحسب صحيفة أخبار اليوم ظل يباشر بنفسه كل المواقع التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع. ويعمل بكل همة ونشاط في حلحلة بعض المشاكل التي اعترت المشهد السياسي والأمني في البلاد طيلة الاشهر الماضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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