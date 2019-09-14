أنصار السنة ترحب بالحكومة وتحذر من المساس بالدين

أعلن الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ إسماعيل عثمان محمد الماحي, عن ترحيبه بالحكومة الجديدة.

واكد إسماعيل في خطبة الجمعة يوم مسجد المركز العام بالسجانة بأن جماعة أنصار السنة المحمدية ظلت تدعو لهذا التوافق منذ وقت مبكر, ونبّه إلى ضرورة التزام الحكومة ببرنامجها المحدد والاهتمام بقضايا معاش الناس وحل مشكلاتهم والإعداد للانتخابات, ووعد بالوقوف مع الحكومة في خدمة السودان طالما التفتت إلى مهامها.

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واكد إسماعيل ان جماعة انصار السنة تدعو للاعتدال والمنهج الوسط, والتعاون مع الجميع, وقال اننا شركاء في هذا البلد نريد الخير له ولانسانه, وشدد على ان معارضة الدين هي اول اسباب الفشل اذ هي محاربة لله تعالى, ورحب بقرار إعادة فتح المدارس مشدداً على انه قرار صائب يراعي مصلحة الطلاب واسرهم والبلاد.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح العام الدراسي, مطالبا بفتح الجامعات, معلناً بحسب صحيفة السوداني عن تعاون الجماعة في مرحلة البناء للمدارس والمساجد والمراكز الصحية و الآبار، و كل المرافق المتضررة بالسيول والفيضانات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)