حركة تحرير السودان “الإصلاح”: ما تم بجوبا لا يمثلنا

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، القائد العام لقُوّاتها فيصل عبد الرحمن السحيني، إنّ ما تمّ بدولة جنوب السودان لا يمثلهم، واعتبر ذلك التفافاً على حُقوق الشعب التي دفع ثمنها غالياً أرتالاً من الشهداء وملايين من النازحين واللاجئين والمُشرّدين والمُهجّرين.

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وأضاف السحيني بحسب صحيفة الصيحة، بأنّ ما حَدَثَ بجوبا مكاسب شَخصية وذاتية، وشدّد على مُناهضة ذلك بشتى الوسائل، وتابع: “مازالت الكرة في ملعب الجبهة الثورية للتشاوُر معنا حتى نخرج برؤيةٍ مُشتركةٍ ومَوقفٍ مُوحّدٍ للدخول به لاستحقاق السلام القادم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)