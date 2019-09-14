انضمام (قوى التحرير) للجبهة الثورية

أعلنت “الجبهة الثورية” بالسودان, انضمام “تجمع قوى التحرير” إلى مكوناتها, في إطار مساعيها لتحقيق السلام الشامل العادل والحكم الديمقراطي المستدام.

ويعد تجمع “قوى التحرير” بقيادة الطاهر حجر, إحدى الحركات المسلحة، التي انشقت عن حركة “تحرير السودان”, بقيادة عبد الواحد محمد نور.

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وقالت الجبهة الثورية بحسب صحيفة السوداني إن “تجمع قوى التحرير” هو أحد الموقعين على إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للسلام, ويمثل تشكيلاً عكسرياً يضم عدداً من الحركات التي حملت السلاح دفعاً للظلم.

وأضافت أن “هذه الخطوة تأتي لتبرهن حرص الجبهة الثورية على الوحدة بين قوى الكفاح المسلح، ووفاء لدماء الشهداء, ودعما للثورة السودانية السلمية”.

مؤكدة ان “الجبهة الثورية” تثمن عالياً وحدة مكونات العمل المعارض, وتؤكد للقوى السياسية السودانية أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع للانضمام إلى صفوفها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)