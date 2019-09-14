وزير الإعلام : رئيس الوزراء متضايق من كثرة الهيئات والأجهزة التابعة له

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 30 مشاهدة أعرب رئيس الوزراء د . ” عبد الله حمدوك ” عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التي آلت اليه من صلاحيات رئيس الجمهورية للإشراف عليها بحسب إختصاصات رئيس الوزراء نتيجة التحول من النظام الرئاسي الي النظام البرلماني . فيما كشف وزير الأعلام “فيصل محمد صالح ” عن هيكلة واسعة تنتظر تلك الهيئات والمؤسسات لتخفيف الأعباء عن رئيس الوزراء . Advertisements وقال “فيصل” في مداخلة له بأحد مجموعات التواصل الإجتماعي رداً على تباطؤ الحكومة في تنفيذ مطلوبات الثورة أن توقيع الوثيقة الدستورية والتزامها بسريان قوانين دستور 2005 تجعل تلك القوانين سارية حتى يتم تعديلها أو إلغائها ، مشيراً الى أن كثيراً من تلك القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها ، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها من بينها سياسات وقوانين الإعلام بحسب صحيفة المجهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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