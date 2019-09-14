بلاغ ضد مدير التلفزيون القومي

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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دفعت لجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية للمحامين, وعدد من المحامين الديمقراطيين نيابة عن الشاكي الرشيد سعيد, وبحضوره لدى نيابة الصحافة والمطبوعات بعريضة دعوى جنائية ضد تلفزيون السودان ومديره ومعد ومخرج فيلم خفافيش الظلام.
وتم تصريح العريضة وفقاً للمادة “159” اشانة السمعة والمادة “24و26” من قانونالصحافة والمطبوعات وذلك بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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