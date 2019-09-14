التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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نفت وزارة الصحة الاتحادية وجود إصابات مؤكدة بالكوليرا, في الخرطوم والولايات الاخرى عدا النيل الازرق.
وقال وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار في تصريح له امس ان هناك حالات اسهالات وردت الى كثير من المؤسسات الصحية لكن بالتقصي عنها لم تثبت انها حالات كوليرا.
وأكد ان باب الشفافية اصبح مفتوحاً على مصراعيه ولا يوجد سبب يجعلهم يخفون الحقيقة, وبحسب صحيفة السوداني كذب سليمان ما راج في منصات التواصل الاجتماعي امس عن تسجيل اصابات في الخرطوم, وقال: (اذا كانت هناك حالات مؤكدة فستعلنها لكن للامانة المهنية لا نستطيع ان نقول انه تم تسجيل حالات كوليرا بينما هي غير موجودة في الواقع.
وناشد سليمان المواطنين بالتبليغ الفوري عن الحالات المشتبه فيها, واشار الى ان هناك فرقاً للاستجابة السريعة في كل الولايات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الصحة: لا إصابات بالكوليرا في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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