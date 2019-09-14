اسياس افورقي في البلاد اليوم

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة يبدا الرئيس الاريتري أسياس افورقي اليوم زيارة رسمية للبلاد تمتد ليومين, تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان. Advertisements وبحسب صحيفة الانتباهة سيعقد افورقي جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة كما سيلتقي بعضو المجلس محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك, وستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في الاقليم. ويرافق الرئيس الاريتري خلال الزيارة وزير الخارجية ومستشاره للشؤون الأمنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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