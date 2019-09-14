صديق تاور: لا مبرر للمواكب الآن

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أعلن عضو المجلس السيادي صديق تاور عن رفضه تسيير قوى الحرية والتغيير المواكب المطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام. وأكد تاور لن السيادي والجهاز التنفيذي لم يرفضا تعيين رئيس القضاء والنائب العام, وحمل مسؤولية تأخير تعيينهما لقوى الحرية والتغيير, وقال بحسب صحيفة الانتباهة:” ليس من المنطق ان تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكيلها”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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