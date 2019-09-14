التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلن المجلس السيادي عن شروعه في تعديل المادة “70” من الوثيقة الدستورية بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير. Advertisements وألمح عضو المجلس السيادي ياسر العطا الى إمكانية توسعة مجلسي السيادة والوزراء او تقديم بعضاً من أعضائه لاستقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة. وأكد إمكانية نظر المجلس في استحداث منصب نائب رئيس وزراء اذا كان مفيداً للفترة, وقال العطا بحسب صحيفة الانتباهة: “سنجلس مع الحرية والتغيير ونصل للتوافق المطلوب حول كل القضايا”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر العطا: لا مانع من توسعة مجلسي السيادة والوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.