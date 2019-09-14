أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (أسياس أفورقي) يزور الخرطوم اليوم * (عبد الحي يوسف) يشن هجوماً على وزيري العدل والشؤون الدينية الإنتباهة: * صديق تاور لـ (الإنتباهة): لا مبرر للمواكب الآن * ياسر العطا لـ (الإنتباهة): يمكن توسعة مجلسي السيادة والوزراء.. النيابة تباشر التحري في فساد بـ (الزكاة) * تسرب دواء (مغشوش) لصيدليات الخرطوم.. وفاة وإصابة (72) شخصاً بـ (الكوليرا) في النيل الأزرق السوداني: * خلافات بين العسكر والمدنيين في اجتماع عاصف للسيادي * استئناف الدراسة بمدارس الخرطوم اليوم ووقفة احتجاجية للمعلمين رفضاً لالغاء عطلة السبت * وكيل الصحة لـ (السوداني): لا إصابات بالكوليرا في الخرطوم اليوم التالي: * مواجهة ساخنة في المجلس السيادي بسبب مليونية استقلال القضاء * محامون يتقدمون ببلاغ ضد التلفزيون القومي وادارته أطباء السودان: (12) مصاباً في (مليونية) أهداف الثورة الخرطوم وجوبا تتفقان على مراجعة الاتفاقيات النفطية * تجمع المعلمين بالخرطوم يعلن رفضه إلغاء عطلة السبت الصيحة: * رئيس (الثورية) يكشف لـ (الصيحة) كواليس لقائهم مع حمدوك * ارتفاع ضحايا الكوليرا بالنيل الأزرق إلى (5) وفيات و(67) إصابة * دفاع البشير: حبس (حاتم حسن بخيت) ضغط غير قانوني على القضية أخبار اليوم: * إرتفاع إصابات ووفيات الكوليرا بالنيل الأزرق إلى (67) إصابة و(5) وفيات Advertisements * الرئيس الاريتري أسياس أفورقي يصل البلاد اليوم قراءة تحليلية لـ (أخبار اليوم) حول مفاوضات جوبا آخر لحظة: * وزير لـ (المواطنين): (جيبو الأدلة للفساد والعدالة بالكواريك ما بتحصل) * حمدوك: ستتم هيكلة الدعم السريع وأفخر بانتمائي السابق للشيوعي * أكرم: (لن نسيس الصحة وأي زول بنعالجو لو كان البشير) استئناف الدراسة اليوم واحتجاجات لإلغاء عطلة السبت الوطن: * رئيس الوزراء يكشف ملامح أجندة زيارته لـ (نيويورك) * (حماية المستهلك) تطالب باغلاق المدارس الخاصة وأيلولتها للحكومة (أنصار السنة) ترحب بالحكومة وتحذر من المساس بالدين الدار: * شاب يسدد طعنة في العنق لفتاة ويرديها قتيلة * بالصورة والقلم: حمدوك يضع زهوراً على قبر الراحل جون قرنق * اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير * تجمع المهنيين يدين مواجهة الثوار بالغاز المسيل للدموع ويعلن عن مليونية جديدة * تراجع كبير في أسعار السيارات وسعر (الكليك) يصل 400 ألف أمس * الإعدام شنقاً لقاتل أجنبي بولاية الجزيرة *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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