خالد بن سلمان يلتقي هادي ويكشف ما دار في اللقاء

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إنه التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي بناء على توجيهات من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، ليؤكد دعم المملكة له ولحكومته.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال الأمير خالد إنه "بناء على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته".

وأضاف: "أكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق".

وتابع: "كان اللقاء بفخامته مثمرا وإيجابيا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".