وأشار سوني في تغريدته إلى أن مصادر مطلعة أكدت له أن أبل لم تطلق بعد ميزة الشحن العكسي على مستوى نظام تشغيل الهواتف الجديدة، وهذا ما يؤخر وصول تلك الميزة للمستخدمين.
وكانت العديد من التسريبات التي خرجت للنور قبل أيام من الإطلاق الرسمي لهواتف آيفون 11 قد أكدت أن أبل غيرت تصميم ظهر هواتفها الجديدة بتغيير مكان وجود شعارها، وذلك في إشارة إلى أن هذا هو المكان المرجح أن يكون المحدد لوضع الأحهزة المراد شحنها عليه.
ولكن قبل ساعات من إطلاق آيفون 11 يوم 10 سبتمبر الجاري، نشر المحلل المالي مينج تشي كيو توقع هام يؤكد تراجع أبل عن توفير ميزتها الجديدة للشحن العكسي على هواتفها الجديدة في اللحظات الأخيرة لأنها لم تحقق معايير الجودة المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. هواتف آيفون 11 تدعم الشحن اللاسلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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