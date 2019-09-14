مفاجأة.. هواتف آيفون 11 تدعم الشحن اللاسلكي

كشف تقرير نشره موقع ماك رامورز التقني تسريبات نشرها المدون التقني سوني ديكسون عبر حسابه على تويتر تؤ أن هواتف آيفون 11 تحمل العتاد اللازم لتقديم ميزة الشحن العكسي، والتي تسمح بشحن أي جهاز لاسلكيًا شرط أن يدعم تلك الميزة عبر وضعه على ظهر الهواتف، إلا أن أبل لم تشغل الميزة بعد.

وأشار سوني في تغريدته إلى أن مصادر مطلعة أكدت له أن أبل لم تطلق بعد ميزة الشحن العكسي على مستوى نظام تشغيل الهواتف الجديدة، وهذا ما يؤخر وصول تلك الميزة للمستخدمين.

وكانت العديد من التسريبات التي خرجت للنور قبل أيام من الإطلاق الرسمي لهواتف آيفون 11 قد أكدت أن أبل غيرت تصميم ظهر هواتفها الجديدة بتغيير مكان وجود شعارها، وذلك في إشارة إلى أن هذا هو المكان المرجح أن يكون المحدد لوضع الأحهزة المراد شحنها عليه.

ولكن قبل ساعات من إطلاق آيفون 11 يوم 10 سبتمبر الجاري، نشر المحلل المالي مينج تشي كيو توقع هام يؤكد تراجع أبل عن توفير ميزتها الجديدة للشحن العكسي على هواتفها الجديدة في اللحظات الأخيرة لأنها لم تحقق معايير الجودة المطلوبة.