إصابة أربعة جنود بانفجار صغير بمستودع للأسلحة في كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، اليوم السبت، إصابة أربعة جنود في انفجار صغير بعد أن شب حريقا في مستودع للأسلحة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال عمليات تنظيف أرض المستودع المحترق من بقايا الشظايا في مدينة أريس، وقع أنفجار صغير، وقد أصيب أربعة جنود".