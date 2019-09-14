أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، اليوم السبت، إصابة أربعة جنود في انفجار صغير بعد أن شب حريقا في مستودع للأسلحة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال عمليات تنظيف أرض المستودع المحترق من بقايا الشظايا في مدينة أريس، وقع أنفجار صغير، وقد أصيب أربعة جنود".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أربعة جنود بانفجار صغير بمستودع للأسلحة في كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.