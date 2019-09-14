موقع بريطاني يرصد أعمال التطوير بقصر محمد علي

سلط موقع بريطاني الضوء على قصر محمد على بعد تطويره، موضحا أنه بات من أفضل القصور التي بنيت خلال الحقبة العثمانية على مستوى العالم.

وبين موقع "ديلي ستار" البريطاني أن القصر به لوحات لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن أعمال الترميم ركزت على القطع الأثرية القديمة.

وأوضح أن القصر كان بحاجة إلى الترميم، من الداخل والخارج، خاصة بعد أن انفجرت إحدى السيارات بالقرب منه وألحقت أضرارا به وحطمت نوافذه الملونة.

وتعليقا على الإصلاحات، قال محمد صادق، المدير التنفيذي في تصريح للموقع البريطاني: إنه تم إجراء اختبارات على الألوان حتى تمكنوا من الوصول إلى المكونات الفعلية للألوان الأصلية، موضحا أنه تم إزالة الترميمات السابقة التي تمت على مدار السنوات حتى وصلوا إلى الألوان الأصلية.

