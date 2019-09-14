وبين موقع "ديلي ستار" البريطاني أن القصر به لوحات لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن أعمال الترميم ركزت على القطع الأثرية القديمة.
وأوضح أن القصر كان بحاجة إلى الترميم، من الداخل والخارج، خاصة بعد أن انفجرت إحدى السيارات بالقرب منه وألحقت أضرارا به وحطمت نوافذه الملونة.
وتعليقا على الإصلاحات، قال محمد صادق، المدير التنفيذي في تصريح للموقع البريطاني: إنه تم إجراء اختبارات على الألوان حتى تمكنوا من الوصول إلى المكونات الفعلية للألوان الأصلية، موضحا أنه تم إزالة الترميمات السابقة التي تمت على مدار السنوات حتى وصلوا إلى الألوان الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع بريطاني يرصد أعمال التطوير بقصر محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.