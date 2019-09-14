ضمن محاولات العالم لنشر التقنية ..المجر تطلق خدمات اتصالات 5G هذا العام

قال رئيس وكالة الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للأمم المتحدة، إن المجر قد تطلق شبكات 5G عالية السرعة للهاتف المحمول قبل نهاية هذا العام إذا ظلت الخطط على المسار الصحيح.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد نشرت الجهة التنظيمية المجرية NMHH مسودة وثائق فى يونيو لبيع أكثر من 400 ميجاهرتز من الطيف الترددى 5G لشبكة الجيل التالى اللاسلكية والتى من المتوقع أن تخدم السيارات ذاتية القيادة والتواصل فى الوقت الفعلى بين الآلات، وعلى عكس بعض الدول الإقليمية الأخرى، رفضت المجر المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن تقنية 5G المقدمة من عدد من الشركات.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، هولين تشاو، إنه طلب من رئيس الوزراء فيكتور أوربان تحديد موعد إطلاق خدمة 5G التجارية فى المجر، وقال تشاو خلال كلمة ألقاها فى المؤتمر العالمى للاتصالات فى الاتحاد الدولى للاتصالات فى بودابست: "قيل لى إن التقدم جيد جدًا وإذا كان سيتم تطوير كل شيء وفقًا للجدول الزمني، فقبل نهاية هذا العام، ستبدأ المجر خدمات الجيل الخامس التجارية"

يذكر أن عدد من التقارير قد ذكرت فى يونيو أن المجر تهدف إلى بدء تشغيل خدمات 5G فى المواقع الصناعية الكبرى فى عام 2020، وقالت إن الشبكة يجب أن تغطى جميع المدن الكبرى وطرق النقل الرئيسية بحلول منتصف العقد المقبل.