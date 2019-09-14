جماهير برشلونة: نريد مبابي وليس نيمار

قالت جماهير نادي برشلونة الإسباني، إنها تفضل أن يتعاقد العملاق الكتالوني مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عوضا عن عودة زميله في باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار إلى "الكامب نو".

فعبر استفتاء أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة بشأن الصفقة التي تريد الجماهير أن يعقدها "البلوغرانا" بالموسم المقبل، ذهب الأغلبية الأصوات لمهاجم منتخب الديوك كيليان مبابي.

وحصل مبابي على أكثر من 91 في المئة من الأصوات، بينما لم يحصد نيمار أكثر من 7.8 في المئة، في حين طالبت البقية بضرورة البحث عن نجم ثالث لدعم هجوم برشلونة.

تجدر الإشارة إلى إدارة نادي برشلونة بذلت جهودا كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية "الميركاتو" لإعادة نيمار إلى فريقه السابق، ولكن إدارة سان جرمان رفضت التنازل عنه، مطالبة بمبالغ كبيرة لم يقو العملاق الكتالوني على دفعها.

ويبدو أن مبابي، وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، أضحى الهدف المفضل لدى برشلونة في الموسم المقبل، لكنه غالبا سيواجه منافسة قوية من غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدمات النجم الشاب.