ونقلاً عن موقع " انجادجيت" العلمي، تعتمد الميزة على وظيفة النسخ الاحتياطي الحالية لنظام التشغيل، والتي تضمن حفظ النصوص وجهات الاتصال والتطبيقات الخاصة بك تلقائيًا إلى الشبكة السحابية لتشمل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل أيضاً، كما أن الميزة متاحة للجميع على نفس الحساب.
وتقول جوجل "إن إضافة نسخ احتياطية محسنة للهاتف هي مكافأة رائعة ومساعدة واحدة على التنافس بشكل أفضل ضد العروض المماثلة من شركات مثل أبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مشتركو Google One يحصلون على نسخ احتياطية تلقائية لهواتف أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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