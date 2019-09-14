يسعى نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر للحفاظ على صدارة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد فى الواحدة والنصف ظهر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالى لمواصلة الانفراد بالصدارة قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يحل ليفربول ضيفاً على تشيلسي يوم 22 سبتمبر بملعب "ستامفورد بريدج"، من منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويلتقي ليفربول خارج ملعبه مع إم كيه دونز يوم 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة، قبل أن ينهي مشواره بمواجهة شيفيلد يونايتد خارج ملعبه أيضاً يوم 28 من الشهر ذاته من منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الانجليزي.

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي أليسون ونابي كيتا بسبب الاصابة، في الوقت الذي يعول فيه على ثلاثي الهجوم محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني من أجل تحقيق الفوز.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، توتنهام مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع تشيلسي، برايتون مع بيرنلي، شيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي.