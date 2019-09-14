تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى

يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "كامب نو"، في لقاء خارج التوقعات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإسباني فيما يأتى فالنسيا في المركز العاشر، علماً بأن كلاهما استهل الموسم بفوز وتعادل وهزيمة في أول ثلاث مباريات.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى

ويسعى برشلونة الذي يخوض مهمة مزدوجة في مباراة اليوم، للثأر من فالنسيا بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، في الوقت الذي يخشى فيه استمرار معاناته بسبب غياب نجمه الاول ليونيل ميسى بسبب الاصابة.

ويعانى ليونيل ميسي من إصابة عضلية تعرض لها فى تدريبات الفريق قبل بداية الموسم، غاب على إثرها عن المشاركة فى مباريات برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا.

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مباراة برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى

ولم يتذوق برشلونة طعم الفوز سوى في مباراة واحدة في أخر 8 مباريات خاضها في غياب نجمه الاول ليونيل ميسي، وذلك بمختلف المسابقات.

يذكر أن نادي برشلونة حقق أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الإسباني "الليجا" منذ 11 عاماً، بعدما حصد 4 نقاط من 3 مباريات.

وتعد هذه البداية الأسوأ لنادى برشلونة منذ موسم 2008 – 2009 عندما حصد 4 نقاط في أول 3 مباريات تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا، في المقابل يعيش فالنسيا فترة غير مستقرة بعد إقالة المدرب مارسيلينو، بعد تقارير حول خلافه مع مالك النادي بيتر ليم، بسبب سياسة التعاقدات.