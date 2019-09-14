الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا تنضم إلى الموسم الرابع من مسلسل Fargo

وتشتهر أدوبا بدورها في سلسلة "Orange Is the New Black"، التي فازت عنها بجائزتي الـ Emmy واحدة لأفضل ممثلة كوميدية كـ ضيف شرف، وأخرى لـ أفضل ممثلة مساعدة في الدراما.
الموسم الرابع من مسلسل "Fargo" من بطولة جاك هوستون، وجاسون شوارتزمان، وبن ويشاو، وجيسي باكلي، وسلفاتور إسبوزيتو، وأندرو بيرد، وجيريمي هاريس، وجايتانو برون، وأنجي وايت، وفرانشيسكو أكوارولي، وإيميري كراشفيلد، وأمبير ميدثندر.
ويدور الموسم الرابع من مسلسل "Fargo" في عام 1950 بـ مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حول الهجرة والأشياء التي من الممكن أن يقوم بها الأشخاص من اجل الحصول المال.
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