روسيا: كابولوف يستقبل وفد طالبان ويؤكد أهمية استئناف المفاوضات

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، امس الجمعة: "استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، وفد حركة طالبان. وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ... وبدورها، أكدت حركة طالبان استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن"،وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن تعليق مفاوضات السلام مع حركة طالبان، واصفاً إياها "بالميتة"، وأنها "بالنسبة له قد انتهت بعد اعتراف الحركة بشن هجوم أدى إلى مقتل عسكري أمريكي". كما توعد الحركة بتوجيه ضربات جديدة بعد إلغاء محادثات السلام معها.
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