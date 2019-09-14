التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد فيورنتينا.. كيف سيلعب سارى ضد الفيولا ؟

يخوض نادى يوفنتوس اختبارا صعبا خارج الأرض اليوم، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا فى قمة الجولة الثالثة من الدورى الإيطالي، فى المباراة التى يقودها المدرب ماوريسيو سارى لأول مرة، بعد تعافيه من المرض الذى أبعده عن أول جولتين هذا الموسم.

وافتتح يوفنتوس مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الايطالي بالفوز على بارما بهدف دون مقابل، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 4 – 3، وقد غاب ساري عن تلك المباراتين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ساري سيعتمد على التشكيل الذى يعتمد عليه دائما وهو 4-3-3 .

وبحسب الصحيفة فإن تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم سيكون كالتالي ..

حراسة المرمى: تشيزني

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الدفاع: دانيلو- بونوتشي- دي ليخت- أليكس ساندرو

الوسط: سامي خضيرة- بيانيتش- رابيو

الهجوم: دوجلاس كوستا- هيجواين- كريستيانو رونالدو