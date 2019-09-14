التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد فيورنتينا.. كيف سيلعب سارى ضد الفيولا ؟

وافتتح يوفنتوس مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الايطالي بالفوز على بارما بهدف دون مقابل، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 4 – 3، وقد غاب ساري عن تلك المباراتين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ساري سيعتمد على التشكيل الذى يعتمد عليه دائما وهو 4-3-3 .
وبحسب الصحيفة فإن تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم سيكون كالتالي ..
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: دانيلو- بونوتشي- دي ليخت- أليكس ساندرو
الوسط: سامي خضيرة- بيانيتش- رابيو
الهجوم: دوجلاس كوستا- هيجواين- كريستيانو رونالدو
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