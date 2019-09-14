مقتل قائدين بالجيش الليبي بقصف طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

نعت مصادر عسكرية ليبية مقتل قائدي اللواء السابع واللواء التاسع ترهونة الجمعة في هجوم جوي نفذته طائرة تركية مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت المصادر التي تحدثت إلى ”إرم نيوز“ إن الجيش الوطني فقد اليوم بطلين من أبطال القوات المسلحة بطريقة غادرة، هما النقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع واللواء عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة، إضافة إلى مقتل الجندي عبدالعظيم الكاني اخ النقيب محسن الكاني ”. ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية.

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