المغرب.. ارتفاع ضحايا ”فاجعة الرشيدية“ إلى 27 قتيلاً‎

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة – تافيلالت، أنه تم الجمعة انتشال جثت 3 أشخاص (رجال) آخرين، وذلك في إطار الأبحاث التي تباشرها مختلف السلطات المختصة منذ 8 سبتمبر الجاري، تاريخ وقوع الفاجعة.
وأضاف السلطات في بيان أن كافة المصالح المعنية تستمر معبأة بغرض البحث عن بقية المفقودين المفترضين.
وكانت السلطات المحلية لولاية جهة درعة-تافيلالت قد أفادت، في حصيلة أولية، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب هذه الحافلة، التي تؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء والريصاني.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس بالرباط، أن حكومته ماضية في إرساء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وأوضح العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الحكومي الأسبوعي، أنه إلى جانب القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الصادر سنة 2016، تم إصدار عدد من المراسيم التطبيقية.
وعلى صعيد آخر، سجل العثماني أن عددًا من القطاعات الحكومية تقوم بدراسات للبنيات الواقعة ضمن اختصاصاتها والموجودة مثلا بقرب مجاري الأودية الجافة منذ سنوات، وأحيانا منذ عقود من الزمن.
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