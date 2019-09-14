مجلس السيادة يبحث مفاوضات السلام وزيارة رئيس إريتريا

عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تم خلاله بحث مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، والزيارة المرتقبة للرئيس الإريتري أسياسي أفورقي إلى السودان اليوم.

وقال الفريق ركن محمد علي ابراهيم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم - إن المجلس استمع إلى عرض حول زيارة وفد مجلس السيادة إلى جوبا، في جنوب السودان، ولقاءاته مع قادة الحركات المسلحة.

وعاد حمدوك اليوم من جوبا بعد لقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وقادة الحركات المسلحة.

وأوضح إبراهيم أن الاجتماع ناقش أيضا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الإريتري إلى السودان غدا، والتي تمتد ليومين.

ومن المقرر أن يُجري الرئيس الإريتري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة، كما يلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، وتطورات الأوضاع في الاقليم.

