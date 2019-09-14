منوعات الجمعة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• جمهور الفنان محمد النصري لم يستوعب حتي اللحظة فكرة اعتذار النصري عن الغناء مجددا .. كما أن هناك تصريحات متضاربة حول تلك الخطوة .. ونرجو خروج النصري اعلاميا لتقديم المزيد من التوضيح.

• مواصلات ولاية الخرطوم تسببت في حيرة للمسؤوليين .. تم انزال عشرات البصات للشارع وما زالت الازمة موجودة بل تسير للأسوأ .. هناك نشطاء قدموا بعض الحلول .. وأبرز تلك الحلول تسليم مهمة تسهيل المواصلات الي احدى الشركات بعد طرح عطاء كبير للجميع .. مع تقديم شرط أساسي لتلك الشركة بإزالة ظاهرة ازمة المواصلات.

• شهد يوم أمس الخميس بالخرطوم تعطل الحركة في جميع الشوارع الرئيسية بصورة كبيرة .. ولم تشهد العاصمة مثل هذا الزحام منذ فترة طويلة .. بالرغم من الزحام الذي تعاني منه الخرطوم بصورة يوميا .. إلا أن زحمة يوم أمس تعتبر الاولى من نوعها .. وقد أرجع البعض أسباب تلك الزحمة اغلاق السلطات الأمنية لعدد من الشوارع بسبب تسيير قوى التغيير موكب تعيين القضاة للقصر الجمهوري .. الي جانب هطول امطار غزيرة فجر الخميس تسببت في غمر الشوارع من جديد بالمياه.

• الفنانة الأنيقة هدى عربي قدمت خلال الايام الماضية اغنية جديدة الي جمهورها .. ونالت كلمات هذه الاغنية اعجاب الجميع .. هدى فنانة مجتهدة تعرف كيف تختار التوقيت المناسب لاطلاق احدث الاغاني.

• شهدت الوسائط المختلفة الفترة الماضية جدلا كثيفا حول التنافس الشرس بين المذيعتين لوشي وريان الظاهر .. لكن هؤلاء الرواد لم يقوموا بتوضيح هذا التنافس الشرس .. وهل هو حول جمال اسلوب التقديم التلفزيوني أو حول جمال المظهر والوجه الحسن .. (عليكم الله عايزين نعرف الحاصل شنو) .. عشان الموضوع دا وجد أخذ مجال كبير.

• يخوض هلال السودان مباراة مهمة عصر الاحد امام انيمبا في نيجيريا .. وكل الأمنيات بتحقيق المارد الازرق نتيجة ايجابية من اجل الاقتراب من الترقي لدور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

• جمال الوالي أنقذ المريخ من الهبوط للدرجة الاولى .. بعد ان تدخل في الوقت المناسب واقنع نائب رئيس النادي السابق تركي الجنسية في دفع مستحقات مدرب المريخ الاسبق الفرنسي غارزيتو وابنه انطونيو .. الوالي في المريخ يعتبر رجل المهمات الصعبة منذ فترة رئاسته للنادي الاحمر.

(صمت اخير) ..

• في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.

• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).