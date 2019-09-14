الفاضل يدعو الى إشراك القوى غير الموقعة على إعلان التغيير في التشريعي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا “مبارك الفاضل” رئيس حزب الأمة لاستيعاب القوى السياسية التي شاركت في الثورة من غير الموقعين على إعلان الحرية والتغيير في عضوية المجلس التشريعي الانتقالي المقرر إعلانه حسب الوثيقة الدستورية خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع.

وقال “الفاضل” في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) ،إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لجمع الصف الوطني خلف برنامج الانتقال والإصلاح المؤسسي ومواجهة التحديات التي ستواجه عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي بالبلاد، داعياً لاعتماد الحوار والتفاوض المباشر مدخلاً لحل النزاعات خاصةً المتعلقة بعملية تحقيق السلام.

وأكد “الفاضل” حرصهم على تأمين عملية الانتقال الديمقراطي مع القوى السياسية الأخرى التي ترغب في أمن واستقرار البلاد. المادة السابقة آخر الجزاء أذى !!.. بقلم أم وضاح المقالة القادمة الأصم: السيادي سيعيّن رئيس القضاء والنائب العام…

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