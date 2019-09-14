“مجتهد” يفجر تفاصيل صادمة … ابن سلمان يبني 5 سجون لهذه الاسباب !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إن السلطات السعودية تقوم ببناء خمسة سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة، كاشفاً ما توفّر لديه من تفاصيل حولها.

وأوضح “مجتهد” في تغريدةٍ بـِ”تويتر” رصدتها “وطن” أن السجن الأول في الرياض وهو مخصص للسعوديين، أما الثاني فيجري بناؤه في جدة وهو مخصص كذلك للسعوديين، في حين يتمّ العمل على بناء السجن الثالث في مدينة العلا وسيتم وضع سجناء سعوديين فيه.

وقال “مجتهد” إن هذه السجون الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان التابع للمباحث العامة ويُحتجز فيه آلاف من السجناء في قضايا سياسية وحقوقية وقضايا “الإرهاب والعنف”.

أما عن السجن الرابع فقال “مجتهد” إنه يجري بناؤه في جدة بطاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب، لافتاً إلى أنّه يتم بناء السجن الخامس لكن دون أن تصله تفاصيله بعد.وتباينت تعليقات المغردين على ما كشفه “مجتهد”، فمنهم من علّق على الموضوع بسخرية، وآخرون رأوا أن هذه السجون دليلاً على ان محمد بن سلمان لديه مخططات مستقبلية خبيثة.