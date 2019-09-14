شعبية حمدوك وحقت غشوك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الليلة قلنا نعمل استراحة في شكل وردة

*برغم اننا حلفنا نسير مانضوق الراحة

*المهم

*المتأمل للمشهد بالشارع

*يجده لسه يعج بالحراك الشبابي الايجابي

*فبعد الحراك الجاب حقو

*اتجه الشباب للشوارع خلف راية حانبنيهو

*نظافة .. إعادة تأهيل

*تشجير وتنجيل وتزهير

*شباب ادرك أن للوطن عليه حق

*لذا تطوع بالعمل دون أن يحتاج لمن يحشده

*جهد شعبي تطوعي ومجاني ينم عن ادراك عميق وفهم عريض للعلاقة بين الوطن وابنائه

*شارع الثورة بالنص يشرف

*شارع الصحافة زلط والديم يجنن

*شارع الاربعين (الشهيد عظمة) يدندن الشهيد مامات

*وكل الشباب وضعوا ويضعون بصمتهم على شوارع البلد بكل ابداع

*وحينما نتذكر الابداع، فإننا لاننسى تلك اللوحات على جدران نفق جامعة السودان الجناح الغربي

*الشباب ديل مافي زول ناداهم او حشدهم

*ولكن حسهم الوطني وفهمهم لواجب الاوطان هو ما دعاهم لذلك العمل الكبير

*دي شعبية حمدوك المليونية في كل شارع فاردة ضراعاتها للتبرع بالجهد والفكر لوطن يستاهل

*حمدوك عمرو شهر وشعبيتو بالملايين

*غشوك شعبيتو وين؟

*غشوك خدعوهوا جماعتوا

*لذا خرج علينا وقال نحنا ساندنا الشارع

*الشارع ذاتو لما سمع قال

*ووب علي كضب العدو

*لأنو مافي حجر في الشارع كان منتمي لشعب خدعوك

*لأنو اساساً خدعوك ماكان عندو شعب

*كان عندو تقارير مغشوشة وقصص حصلت ليهو حكاها ليهو واحد صاحبو

*المهم

*كل هذا الجهد الشبابي مجاني

*واذا رجعنا لعهد خدعوك

*نجدهم مثلاً اذا دايرين يصينوا شارع

*بصدقوا الميزانية اول

*ستة مليارات ده اذا كان طول الشارع عشرة امتار

*والحكاية دي ما داخلة فيها الاضاءة

*بعد يصدقوا الميزانية بعملوا لجنة تنبثق منها لجان

*تجتمع اللجنة الاولى وتستهلك غداء عمل مليار ونص من الستة مليارات

*يحولوا الاربعة ونص الفضلن للجان الانبثقن

*ديل ماعندهم غداء عمل

*لكن عندهم شاي عمل بموية صحة ومعاهو كيكة

*وحافز اجتماع

*يتحول الموضوع للمحلية ويصلها المبلغ تلاتة ونص مليار

*المحلية ذاااتها عندها اجتماعات وبدلات وتقارير ميدانية عن الشارع البالغ طولو عشرة امتار

*القصة دي بتوصل المبلغ للمدير التنفيذي مليار ونص بس

*المدير التنفيذي قبل يعمل شيء

*يموت واحد قريب واحد من الجماعة ساكن قريب للشارع المعني

*خدعوك يقرر يجي يعزي

*المدير التنفيذي يجيب تلاتة قلابات تراب يردم بيها بقايا الزلط

*وتانكرين موية يرش بيهم التراب عشان خدعوك بجي العزاء والتراب ما يغبر سيارة سيادته

*تاني الستة مليارات القبيل ديك فضل فيها شنو؟

*شفتوا الفرق بين شعبية حمدوك وشعبية خدعوك؟؟؟

*الحتة دي خلت الشعب السوداني الفضل في الوكت داك يسخر منها بنكته لذيذة

*قالوا في شحاد قاعد جمب الجامع الكبير بقول يا الله اوباما يديني عشرة آلاف دولار

*طوااالي بقول العبارة دي

*الامريكان طبعاً بعرفوا اي شيء

*عرفوا بقصة الراجل

*قام اوباما رسل ليهو العشرة آلاف دولار عن طريق السفارة الامريكية بالخرطوم التي اوصلتها بدورها للخارجية حقتنا عشان توصلها للزول وقالت ليها اوباما رسل العشرة آلاف دولار دي للراجل الجمب الجامع

*خارجيتنا استلمت وقالت للسفارة اعتبريها في جيبو

*ناس خارجيتنا رسلوا خمسة آلاف دولار للولاية وقالوا لي ناس الولاية اوباما رسل الخمسة آلاف دولار دي للراجل الجمب الجامع

*ناس الولاية رسلوا للمحلية الفين دولار وقالوا ليهم ودوها للراجل الجمب الجامع وقولوا ليهو اوباما رسلها ليك

*ناس المحلية ادوا بتاع الموتر خمسمية دولار قالوا ليهو وديها للراجل الجمب الجامع قول ليهو رسلها ليك اوباما

*بتاع الموتر مشى للراجل جمب الجامع وقال ليهو اوباما قال ليك الله يدينا ويديك

*المهم

*الجهد الشبابي لتجميل وتأهيل الشوارع مقدر

*ولكن ماهو السبيل للحفاظ على ذلك الرونق طالما اي شارع عندنا بفتح عليهو خمسطاشر بتاع بوش وسبعة كافتريات وتلاتة مطاعم

*يتنافسون جميعاً على دلق المياة بعد منتصف الليل على الزلط الذي تكلف صيانة المتر المربع منو الشي الفلاني!!!!

*كيف نحافظ على ذلك الرونق والقارورات تتطاير عبر نوافذ السيارات في مشهد مؤسف لتنتشر على الطريق؟

*كيف نحافظ على ذلك الجهد الشبابي وعربة النفايات لا زمان لحضورها ولا مكان

*ونحنا ما سائلين

*كل البنقدر عليهو نخت الكيس في اي وقت وبمنتهى الاهمال

*ويأتي الكلب دائماً قبل عربة النفايات ليبعثر ما بالكيس

*وتأتي عربة النفايات بعد الكلب ليبعثر بعض عمالها ما تبقى من الكيس ليفرزوا ما يصلح للتسويق

*ثم تمضي عربة النفايات لتبعثر المحظوظ من النفايات والذي وصل لظهرها

*لتبعثره على جميع الشوارع في عملية لإعادة توزيع وتدوير الاوساخ على الطرقات

*القصة دايرة معالجات ورقابة شبابية قوية وقوانين ولوائح صارمة

*تجبر من لم يحترم المدنية على احترامها

*فالمدنية سلوك متحضر واحساس بالغير ورقابة ذاتية

*ايها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*باقي ليك بالإهمال ده مدينتنا بتبقى مدنية؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بحتار في زول معلق علم البلد في عربيتو وكاتب في القزاز مدنيا وقارورة الموية في الشارع يرميها بشباك العربية

والي لقاء

سلك