محلية الخرطوم تطرح سلع إستهلاكية مُخفّضة وتشديد على الالتزام بالأسعار

الخليج 365 :

شددت محلية الخرطوم، على جميع منافذ وأسواق البيع المخفض، الالتزام بقوائم الأسعار اليومية الصادرة من إدارة السلع الاستهلاكية بالمنافذ، نسبة للتسهيلات التفضيلية المقدمة لأصحاب المنافذ.

وطرحت المحلية وللأسبوع الثاني على التوالي اليوم (الجمعة)، عدداً من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والشركات المُورّدة والمُصنّعة والمنتجين للسلع الغذائية بأسواق البيع المخفض بأبو حمامة، شملت الفراخ والبيض والخضروات والفواكه وبقية السلع الاستهلاكية بأسعار تركيزية تقل عن السوق بـ (20%- 30%) لتقليل الوسطاء والمضاربين في الأسعار، وتفعيلاً للإجراءات التنافسية والتي تعزز خفض السلع بالأسواق.

وقال المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم، إن الخطوة تجيء وفقاً لخارطة عمل ولاية الخرطوم لتخفيف أعباء المعيشة والحد من الارتفاع غير المبرر للسلع تحت رعاية معتمد المحلية وبشراكة مع أصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض، ويهدف العمل لتوريد السلع الاستهلاكية للمواقع المعتمدة من المحلية بأسعار تركيزية من المنشأ.