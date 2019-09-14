الذهب يسجل ثالث أسبوع من الخسائر

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولار للأوقية (الأونصة)، منهيا الأسبوع على خسارة تزيد عن واحد في المئة.
وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية.
وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم والذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل للمرة الثانية على التوالي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 3.7 بالمئة إلى 17.43 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.15 دولار للأوقية.
وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1606.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولار في جلسة الخميس عندما أذكت مشاكل محتملة بشأن العمالة في مناجم جنوب أفريقيا مخاوف بشان الإمدادات.
لكن المعدن المُستخدم في التحفيز الذاتي بقطاع السيارات ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر من أربعة بالمئة في سادس أسبوع على التوالي من المكاسب.
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