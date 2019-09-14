حريق بأحد مستشفيات ريو دي جانيرو يودي بحياة 11 شخصا

قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في حريق، في مستشفى بريو دي جانيرو في البرازيل، اندلع ليلة الأحد سبب حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن تسعين شخصا على الأقل نقلوا إلى مراكز طبية أخرى.