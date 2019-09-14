الخرطوم تعتزم تسليم زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" للقاهرة

أكدت مصار أمنية لـ24، اعتزام السلطات السودانية، تسليم أحد القيادات الإرهابية الهاربة من مصر، والصادر ضد أحكام بالسجن المشدد 15 عاماً.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الهارب هو مدين إبراهيم محمد حسانين، أحد المرجعيات الفكرية لجماعة "أنصار الشريعة"، المتورطة في استهداف ضباط وأمناء الشرطة بمحافظة الشرقية ومناطق أخرى.

اعتنق مدين إبراهيم حسانين، فكر جماعة "التكفير والهجرة" التي كان اسسها شكرى مصطفى، ويعتبر الأب الروحي ومؤسس تنظيم "أنصار الشريعة، في الفترة التي تلت فض اعتصام "رابعة"، واتخذ من محافظة الشرقية مقرا للتنظيم، الذي تولى قيادته السيد عطا.

وكشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، أن قائد التنظيم، السيد عطا، والتي قضت المحكمه بإعدامه، بدأ طريق التطرف بحضور دروس الدين التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على مساجد مثل "نداء الحق" بالحسينية في الشرقية، مستمعا إلى دروس مدين إبراهيم حسانين.

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وأوضحت أن دروس مدين كانت تحرض على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاما إلى الطاغوت.

وبينت، أن مدين كان مسؤول التثقيف بـ"أنصار بيت الشريعة"، من خلال دروس تحرض على الأفكار التكفيرية والجهادية وتؤكد على الجهاد ضد السلطة الحاكمة.

وأعلنت ما تسمى "جماعة أنصار الشريعة" عن ميلادها في في مارس(آذار) 2014، من خلال بيان تبنت فيه تنفيذ 19 عملية اغتيال بحق قوات الأمن، أسفرت عن مقتل 26 من رجال الشرطة في 3 محافظات، هي الشرقية، والجيزة، وبني سويف، وكان أشهرها عملية الهجوم على أفراد نقطة شرطة معهد ديني بالزقازيق، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة.