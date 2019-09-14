إيران تهاجم كندا بسبب بيع بعض ممتلكاتها

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي بشدة البيع الذي وصفه بـ“غير القانوني للمباني الثقافية الإيرانية في كندا وفقًا لحكم قضائي“، واصفا إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي بيان يوم الجمعة، قال موسوي إن ”الحكومة الإيرانية لن تتنازل مع أي حكومة أخرى عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق مواطنيها“، داعياً السلطات الكندية إلى الإعادة الفورية للمباني والممتلكات.

وحذر من ”أنه إذا لم يتم إلغاء القرار غير القانوني ولم يتم تعويض الأضرار، فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراءات بنفسها بناءً على اللوائح الدولية من أجل استعادة حقوقها“، مضيفاً ”أنه في هذه الحالة، ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن جميع عواقبها“.

وفي وقت سابق، أعلن موقع ”غلوبال نيوز“، عن بيع عشرات الملايين من الممتلكات الإيرانية المضبوطة في كندا، وتم تسليم العائدات لضحايا الهجمات الإرهابية التي تورطت فيها إيران والجماعات التابعة لها.

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ووفقا لوثيقة قدمت في محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، حصل الضحايا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في أوتاوا وتورونتو.

وذهبت الممتلكات التي قدرتها الوثيقة بأكثر من 28 مليون دولار، إلى عوائل الضحايا، كما تم بيع المركز الثقافي الإيراني الذي تعود ملكيته للسفارة الإيرانية في كندا قبل إغلاقها وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا حصة تبلغ نحو 2.6 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من حسابات مصرفية لإيران.